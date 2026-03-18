Collectible Classics
Located alongside the Schuylkill River in Douglassville, Pennsylvania, Collectible Classics has connected thousands of enthusiasts with their dream cars. The Collectible Classics garage is filled with a wide variety of vintage and enthusiast cars from around the world, all in search of their next driver.
Active auctions (17)
5 daysBid $50,600
3,900-Mile 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe 3LT Z51
5 daysBid $19,000
26k-Mile 2012 Ford Mustang Shelby GT500 Convertible
5 daysBid $8,500
200Tdi-Powered 1989 Land Rover 110 5-Speed
5 daysBid $30,000
31k-Mile 2000 BMW M Coupe
5 daysBid $10,500
38k-Mile 2007 BMW M6 Convertible
No reserve
5 daysBid $10,500
2007 Mercedes-Benz SL550
5 daysBid $8,000
18k-Mile 2009 Pontiac Solstice 5-Speed
No reserve
5 daysBid $9,000
2010 BMW 650i Convertible
5 daysBid $21,000
15k-Mile 2012 Jaguar XKR
5 daysBid $5,250
27k-Mile 2003 Audi TT Quattro Roadster 225 6-Speed
5 daysBid $4,100
53k-Mile 2004 Jaguar XJ8
No reserve
5 daysBid $7,500
2014 Ford F-150 XLT SuperCab 4x4
5 daysBid $22,500
26k-Mile 2014 BMW Alpina B7
No reserve
5 daysBid $6,250
38k-Mile 2012 Mercedes-Benz S550 4MATIC
5 daysBid $6,250
2013 Mercedes-Benz E550 Coupe
5 daysBid $3,500
36k-Mile 2007 BMW 650i
5 daysBid $4,600
2003 Mazda MX-5 Miata 5-Speed
No reserve
Results (101)
Sold for $42,500 on 05/07/26
One-Owner 16k-Mile 2016 Land Rover Range Rover Supercharged
Sold for $16,585 on 05/07/26
48k-Mile 2011 Land Rover Range Rover Sport
Bid to $122,000 on 05/07/26
8k-Mile 2017 McLaren 570S Coupe
Sold for $14,097 on 05/07/26
2009 BMW 328i Convertible
No reserve
Bid to $9,450 on 05/07/26
12k-Mile 2009 Audi TT Coupe
Sold for $15,034 on 05/07/26
2010 BMW 650i Convertible
Bid to $14,750 on 05/07/26
43k-Mile 2011 Mercedes-Benz E350 Cabriolet
Sold for $9,898 on 05/07/26
53k-Mile 2004 Jaguar XJ8
No reserve
Bid to $16,000 on 05/07/26
26k-Mile 2013 BMW 335i Convertible
Bid to $17,500 on 05/07/26
38k-Mile 2007 BMW M6 Convertible
Sold for $41,195 on 05/07/26
24k-Mile 2013 Maserati GranTurismo Sport Convertible
Sold for $16,050 on 05/07/26
27k-Mile 2003 Audi TT Quattro Roadster 225 6-Speed
Sold for $33,705 on 05/07/26
13k-Mile 2004 Lexus SC 430
Sold for $9,363 on 05/07/26
1999 Mazda MX-5 Miata 5-Speed
No reserve
Bid to $17,750 on 05/07/26
2011 Land Rover Range Rover HSE Luxury
Bid to $26,500 on 05/07/26
26k-Mile 2014 BMW Alpina B7
Bid to $33,000 on 05/07/26
28k-Mile 1989 Mercedes-Benz 560SL
Sold for $35,845 on 05/07/26
4,200-Mile Supercharged 2009 Chevrolet Corvette Convertible 3LT
Bid to $35,000 on 05/07/26
11k-Mile 1991 Chevrolet Corvette ZR-1 6-Speed
Sold for $133,750 on 05/07/26
14k-Mile 2015 McLaren 650S Coupe
Sold for $17,923 on 04/16/26
35k-Mile 1995 Jaguar XJ6 Vanden Plas
No reserve
Sold for $64,200 on 04/16/26
10k-Mile 2019 Chevrolet Corvette Stingray Convertible Z51
Sold for $28,890 on 04/16/26
32k-Mile 2009 Mercedes-Benz C63 AMG
Sold for $15,574 on 04/16/26
45k-Mile 2011 Mercedes-Benz E550 Cabriolet
No reserve
Bid to $16,500 on 04/16/26
38k-Mile 2007 BMW M6 Convertible
Bid to $22,300 on 04/16/26
26k-Mile 2014 BMW Alpina B7
Sold for $26,750 on 04/16/26
37k-Mile 2004 Chevrolet Corvette Z06 Commemorative Edition
No reserve
Sold for $39,590 on 04/16/26
10k-Mile 2007 Ford Mustang Shelby GT-H Convertible
Sold for $10,228 on 04/16/26
2011 Mercedes-Benz E350 Cabriolet
No reserve
Sold for $53,000 on 04/16/26
25k-Mile 2013 Bentley Continental GT V8
Sold for $32,368 on 04/09/26
18k-Mile 2012 Maserati GranTurismo Sport Convertible
Sold for $25,413 on 04/09/26
17k-Mile 2011 BMW 335is Convertible
No reserve
Sold for $27,553 on 04/09/26
7k-Mile 2003 Mercedes-Benz SL500
Sold for $34,508 on 04/09/26
Modified 45k-Mile 2013 BMW M6 Coupe
Bid to $33,250 on 04/09/26
14k-Mile 1999 Porsche 911 Carrera Cabriolet 6-Speed
Bid to $16,000 on 04/09/26
38k-Mile 2012 Mercedes-Benz S550 4MATIC
Sold for $22,470 on 04/09/26
2005 Mercedes-Benz SL55 AMG
Bid to $24,750 on 04/09/26
24k-Mile 2013 Maserati GranTurismo Sport Convertible
Bid to $39,099 on 04/09/26
40k-Mile 2014 Porsche Cayman S 6-Speed
Sold for $89,238 on 04/09/26
19k-Mile 2011 Audi R8 V10 Spyder
Bid to $37,500 on 04/09/26
49k-Mile 1986 Mercedes-Benz 560SEC
Bid to $49,000 on 04/09/26
37k-Mile 2016 Chevrolet Corvette Z06 Convertible 3LZ
Sold for $40,000 on 04/09/26
11k-Mile 1994 Dodge Viper RT/10
Sold for $195,810 on 03/23/26
10k-Mile 1988 BMW M5
Sold for $30,228 on 03/18/26
32k-Mile 2009 Mercedes-Benz C63 AMG
Sold for $28,088 on 03/18/26
2017 Land Rover Range Rover Supercharged
Sold for $40,393 on 03/18/26
25k-Mile 2015 Cadillac Escalade Premium
Bid to $36,750 on 03/18/26