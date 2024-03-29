Roger Boman Collection
The Roger Boman Collection features 27 European and American classics all offered without reserve. Many feature Boman’s standard modification “formula,” including but not limited to the addition of disc brakes, air conditioning, modern fuel injection, and many other custom touches.
Results (27)
Sold for $33,705 on 03/29/24
1965 Volkswagen Beetle Convertible
No reserve
Sold for $151,940 on 03/29/24
1957 Chevrolet Bel Air Coupe
No reserve
Sold for $53,500 on 03/29/24
1950 Ford F-1
No reserve
Sold for $16,050 on 03/29/24
1988 Mercedes-Benz 560 SL
No reserve
Sold for $48,150 on 03/29/24
1964 Chevrolet Corvette Sting Ray Convertible
No reserve
Sold for $50,290 on 03/29/24
1938 Ford De Luxe V8 "Woodie" Station Wagon
No reserve
Sold for $16,585 on 03/28/24
1980 Chevrolet C10 Fleetside
No reserve
Sold for $7,784 on 03/28/24
1948 Willys Jeepster Project
No reserve
Sold for $22,470 on 03/28/24
1975 Jeep CJ-5
No reserve
Sold for $103,790 on 03/28/24
1962 Chevrolet Corvette
No reserve
Sold for $69,550 on 03/28/24
1956 Chevrolet Bel Air
No reserve
Sold for $65,270 on 03/28/24
1954 Chevrolet Corvette
No reserve
Sold for $18,993 on 03/27/24
1971 Volkswagen Beetle
No reserve
Sold for $27,820 on 03/27/24
1974 Volkswagen Type 181 The Thing
No reserve
Sold for $39,590 on 03/27/24
1968 Chevrolet Corvette Sting Ray Coupe
No reserve
Sold for $51,360 on 03/27/24
1968 Chevrolet Camaro Coupe 327 Four-Speed
No reserve
Sold for $47,080 on 03/27/24
1932 Ford Model 18 Deluxe
No reserve
Sold for $24,075 on 03/26/24
1957 Chevrolet Bel Air 4-Door Sedan
No reserve
Sold for $17,120 on 03/26/24
1928 Ford Model A
No reserve
Sold for $11,544 on 03/26/24
1973 Mercedes-Benz 450 SL
No reserve
Sold for $56,234 on 03/26/24
1951 Ford Country Squire Woodie Wagon
No reserve
Sold for $127,865 on 03/26/24
1957 Mercedes-Benz 190 SL
No reserve
Sold for $47,615 on 03/25/24
1966 Volkswagen Type 2 Microbus
No reserve
Sold for $12,840 on 03/25/24
1973 Volkswagen Beetle
No reserve
Sold for $16,318 on 03/25/24
1999 Chevrolet Corvette Convertible Six-Speed
No reserve
Sold for $128,935 on 03/25/24
1962 Chevrolet Corvette
No reserve
Sold for $74,900 on 03/25/24
1957 Chevrolet Bel Air
No reserve