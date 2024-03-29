Roger Boman Collection

The Roger Boman Collection features 27 European and American classics all offered without reserve. Many feature Boman’s standard modification “formula,” including but not limited to the addition of disc brakes, air conditioning, modern fuel injection, and many other custom touches.

Results (27)

1965 Volkswagen Beetle Convertible
Sold for $33,705 on 03/29/24

No reserve
1957 Chevrolet Bel Air Coupe
Sold for $151,940 on 03/29/24

No reserve
1950 Ford F-1
Sold for $53,500 on 03/29/24

No reserve
1988 Mercedes-Benz 560 SL
Sold for $16,050 on 03/29/24

No reserve
1964 Chevrolet Corvette Sting Ray Convertible
Sold for $48,150 on 03/29/24

No reserve
1938 Ford De Luxe V8 "Woodie" Station Wagon
Sold for $50,290 on 03/29/24

No reserve
1980 Chevrolet C10 Fleetside
Sold for $16,585 on 03/28/24

No reserve
1948 Willys Jeepster Project
Sold for $7,784 on 03/28/24

No reserve
1975 Jeep CJ-5
Sold for $22,470 on 03/28/24

No reserve
1962 Chevrolet Corvette
Sold for $103,790 on 03/28/24

No reserve
1956 Chevrolet Bel Air
Sold for $69,550 on 03/28/24

No reserve
1954 Chevrolet Corvette
Sold for $65,270 on 03/28/24

No reserve
1971 Volkswagen Beetle
Sold for $18,993 on 03/27/24

No reserve
1974 Volkswagen Type 181 The Thing
Sold for $27,820 on 03/27/24

No reserve
1968 Chevrolet Corvette Sting Ray Coupe
Sold for $39,590 on 03/27/24

No reserve
1968 Chevrolet Camaro Coupe 327 Four-Speed
Sold for $51,360 on 03/27/24

No reserve
1932 Ford Model 18 Deluxe
Sold for $47,080 on 03/27/24

No reserve
1957 Chevrolet Bel Air 4-Door Sedan
Sold for $24,075 on 03/26/24

No reserve
1928 Ford Model A
Sold for $17,120 on 03/26/24

No reserve
1973 Mercedes-Benz 450 SL
Sold for $11,544 on 03/26/24

No reserve
1951 Ford Country Squire Woodie Wagon
Sold for $56,234 on 03/26/24

No reserve
1957 Mercedes-Benz 190 SL
Sold for $127,865 on 03/26/24

No reserve
1966 Volkswagen Type 2 Microbus
Sold for $47,615 on 03/25/24

No reserve
1973 Volkswagen Beetle
Sold for $12,840 on 03/25/24

No reserve
1999 Chevrolet Corvette Convertible Six-Speed
Sold for $16,318 on 03/25/24

No reserve
1962 Chevrolet Corvette
Sold for $128,935 on 03/25/24

No reserve
1957 Chevrolet Bel Air
Sold for $74,900 on 03/25/24

No reserve

