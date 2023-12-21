George Foreman Collection
Introducing, the George Foreman Collection. The collection features more than 50 collector cars, spanning every decade of production from the 1930s through the present. All vehicles are offered without reserve on Hagerty Marketplace.
Introducing, the George Foreman Collection. The collection features more than 50 collector cars, spanning every decade of production from the 1930s through the present. All vehicles are offered without reserve on Hagerty Marketplace.
Results (51)
- Recently ended
- Lowest sold price
- Highest sold price
Sold for $54,570 on 12/21/23
1995 American General Hummer Four-Passenger Open Top
No reserve
Sold for $109,675 on 12/21/23
1999 Prevost Vantare H3-45 VIP Premium Touring Coach
No reserve
Sold for $9,363 on 12/21/23
1992 Harley-Davidson Fat Boy
No reserve
Sold for $13,910 on 12/21/23
1970 Dodge Dart Swinger Hardtop Coupe
No reserve
Sold for $251,450 on 12/21/23
2000 BMW Z8
No reserve
Sold for $82,390 on 12/21/23
1958 Chevrolet Corvette 283/230 Four-Speed
No reserve
Sold for $48,685 on 12/20/23
1932 Ford Model 18 Deluxe Tudor Sedan with Matching Hercules Trailer
No reserve
Sold for $8,100 on 12/20/23
1941 Ford De Luxe Sedan Coupe Project
No reserve
Sold for $15,248 on 12/20/23
9,100-Mile 1995 Cadillac Eldorado Touring Coupe
No reserve
Sold for $85,600 on 12/20/23
One-Owner 2008 Tesla Roadster
No reserve
Sold for $33,705 on 12/20/23
1960 Bentley S2 Long Wheelbase Park Ward Saloon
No reserve
Sold for $385,200 on 12/20/23
792-Mile 2005 Ford GT
No reserve
Sold for $33,170 on 12/19/23
1976 Cadillac Eldorado Convertible
No reserve
Sold for $6,600 on 12/19/23
1982 Harley-Davidson FLH-80 Electra Glide
No reserve
Sold for $28,355 on 12/19/23
1955 Ford F-100 Custom Hot Rod Pickup
No reserve
Sold for $39,055 on 12/19/23
1k-Mile 2002 Pontiac Firebird Trans Am SLP Firehawk
No reserve
Sold for $180,830 on 12/19/23
1,600-Mile 2002 Ferrari 360 Spider Six-Speed
No reserve
Sold for $22,946 on 12/18/23
1951 Chevrolet Styleline De Luxe 4-Door Sedan
No reserve
Sold for $15,783 on 12/18/23
1998 Custom Chopper
No reserve
Sold for $28,414 on 12/18/23
1,500-Mile 2010 Chevrolet Camaro 2SS Transformers Special Edition
No reserve
Sold for $26,750 on 12/18/23
31-Years-Owned 1978 Volkswagen Super Beetle Convertible
No reserve
Sold for $163,710 on 12/18/23
3,400-Mile 1987 Ferrari Testarossa
No reserve
Sold for $13,003 on 12/15/23
9,900-Mile 1992 Oldsmobile Cutlass Supreme Convertible
No reserve
Sold for $25,252 on 12/15/23
1952 Chevrolet Styleline Deluxe Bel Air 2-Door Hardtop Coupe
No reserve
Sold for $13,643 on 12/15/23
9,300-Mile 2002 Mercedes-Benz CL 500
No reserve
Sold for $15,301 on 12/15/23
835-Mile 2003 Mini Cooper S John Cooper Works
No reserve
Sold for $27,820 on 12/15/23
383-Powered 1950 Plymouth De Luxe Three Passenger Coupe
No reserve
Sold for $138,565 on 12/15/23
1963 Chevrolet Corvette Sting Ray "Split-Window" Fuelie Coupe
No reserve
Sold for $16,318 on 12/14/23
551-Mile 2004 Chevrolet Impala SS
No reserve
Sold for $30,495 on 12/14/23
1999 Plymouth Prowler
No reserve
Sold for $17,227 on 12/14/23
1998 Volkswagen New Beetle
No reserve
Sold for $92,020 on 12/14/23
1932 Ford Model 18 Deluxe Coupe
No reserve
Sold for $78,110 on 12/14/23
1961 Chevrolet Corvette 283/270 Four-Speed
No reserve
Sold for $80,250 on 12/14/23
1,600-Mile 1993 Dodge Viper RT/10
No reserve
Sold for $23,540 on 12/13/23
1951 Chevrolet Styleline De Luxe 2-Door Sport Coupe
No reserve
Sold for $35,310 on 12/13/23
6,100-Mile 2008 Cadillac DTS Professional Limousine
No reserve
Sold for $2,400 on 12/13/23
1948 Chevrolet 2 Door Coupe Chassis Frame and Straight-Six Engine Project
No reserve
Sold for $24,610 on 12/13/23
1949 Chrysler Town & Country Convertible Coupe
No reserve
Sold for $230,050 on 12/13/23
1959 Chevrolet Impala Tri-Power Convertible
No reserve
Sold for $54,570 on 12/12/23
11k-Mile 1997 Bentley Azure
No reserve
Sold for $26,215 on 12/12/23
1947 Chevrolet 3100 Series 1/2 Ton Pickup Truck
No reserve
Sold for $23,540 on 12/12/23
17k-Mile 1992 Mercedes-Benz 500 SL
No reserve
Sold for $28,676 on 12/12/23
2000 Rolls-Royce Silver Seraph
No reserve
Sold for $19,421 on 12/12/23
1941 Ford De Luxe Coupe
No reserve
Sold for $58,850 on 12/12/23
1957 Chevrolet Bel Air 2-Door Hard Top
No reserve
Sold for $47,615 on 12/11/23
6,800-Mile 1991 Callaway Twin Turbo Corvette Convertible
No reserve
Sold for $69,550 on 12/11/23
1995 Saleen Mustang S351 Convertible Five-Speed
No reserve
Sold for $51,360 on 12/11/23
1964 Chevrolet Impala SS Sport Coupe Four-Speed
No reserve