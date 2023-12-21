George Foreman Collection

Introducing, the George Foreman Collection. The collection features more than 50 collector cars, spanning every decade of production from the 1930s through the present. ⁣All vehicles are offered without reserve on Hagerty Marketplace.

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Introducing, the George Foreman Collection. The collection features more than 50 collector cars, spanning every decade of production from the 1930s through the present. ⁣All vehicles are offered without reserve on Hagerty Marketplace.

Results (51)

1995 American General Hummer Four-Passenger Open Top
Sold for $54,570 on 12/21/23

1995 American General Hummer Four-Passenger Open Top

No reserve
1999 Prevost Vantare H3-45 VIP Premium Touring Coach
Sold for $109,675 on 12/21/23

1999 Prevost Vantare H3-45 VIP Premium Touring Coach

No reserve
1992 Harley-Davidson Fat Boy
Sold for $9,363 on 12/21/23

1992 Harley-Davidson Fat Boy

No reserve
1970 Dodge Dart Swinger Hardtop Coupe
Sold for $13,910 on 12/21/23

1970 Dodge Dart Swinger Hardtop Coupe

No reserve
2000 BMW Z8
Sold for $251,450 on 12/21/23

2000 BMW Z8

No reserve
1958 Chevrolet Corvette 283/230 Four-Speed
Sold for $82,390 on 12/21/23

1958 Chevrolet Corvette 283/230 Four-Speed

No reserve
1932 Ford Model 18 Deluxe Tudor Sedan with Matching Hercules Trailer
Sold for $48,685 on 12/20/23

1932 Ford Model 18 Deluxe Tudor Sedan with Matching Hercules Trailer

No reserve
1941 Ford De Luxe Sedan Coupe Project
Sold for $8,100 on 12/20/23

1941 Ford De Luxe Sedan Coupe Project

No reserve
9,100-Mile 1995 Cadillac Eldorado Touring Coupe
Sold for $15,248 on 12/20/23

9,100-Mile 1995 Cadillac Eldorado Touring Coupe

No reserve
One-Owner 2008 Tesla Roadster
Sold for $85,600 on 12/20/23

One-Owner 2008 Tesla Roadster

No reserve
1960 Bentley S2 Long Wheelbase Park Ward Saloon
Sold for $33,705 on 12/20/23

1960 Bentley S2 Long Wheelbase Park Ward Saloon

No reserve
792-Mile 2005 Ford GT
Sold for $385,200 on 12/20/23

792-Mile 2005 Ford GT

No reserve
1976 Cadillac Eldorado Convertible
Sold for $33,170 on 12/19/23

1976 Cadillac Eldorado Convertible

No reserve
1982 Harley-Davidson FLH-80 Electra Glide
Sold for $6,600 on 12/19/23

1982 Harley-Davidson FLH-80 Electra Glide

No reserve
1955 Ford F-100 Custom Hot Rod Pickup
Sold for $28,355 on 12/19/23

1955 Ford F-100 Custom Hot Rod Pickup

No reserve
1k-Mile 2002 Pontiac Firebird Trans Am SLP Firehawk
Sold for $39,055 on 12/19/23

1k-Mile 2002 Pontiac Firebird Trans Am SLP Firehawk

No reserve
1,600-Mile 2002 Ferrari 360 Spider Six-Speed
Sold for $180,830 on 12/19/23

1,600-Mile 2002 Ferrari 360 Spider Six-Speed

No reserve
1951 Chevrolet Styleline De Luxe 4-Door Sedan
Sold for $22,946 on 12/18/23

1951 Chevrolet Styleline De Luxe 4-Door Sedan

No reserve
1998 Custom Chopper
Sold for $15,783 on 12/18/23

1998 Custom Chopper

No reserve
1,500-Mile 2010 Chevrolet Camaro 2SS Transformers Special Edition
Sold for $28,414 on 12/18/23

1,500-Mile 2010 Chevrolet Camaro 2SS Transformers Special Edition

No reserve
31-Years-Owned 1978 Volkswagen Super Beetle Convertible
Sold for $26,750 on 12/18/23

31-Years-Owned 1978 Volkswagen Super Beetle Convertible

No reserve
3,400-Mile 1987 Ferrari Testarossa
Sold for $163,710 on 12/18/23

3,400-Mile 1987 Ferrari Testarossa

No reserve
9,900-Mile 1992 Oldsmobile Cutlass Supreme Convertible
Sold for $13,003 on 12/15/23

9,900-Mile 1992 Oldsmobile Cutlass Supreme Convertible

No reserve
1952 Chevrolet Styleline Deluxe Bel Air 2-Door Hardtop Coupe
Sold for $25,252 on 12/15/23

1952 Chevrolet Styleline Deluxe Bel Air 2-Door Hardtop Coupe

No reserve
9,300-Mile 2002 Mercedes-Benz CL 500
Sold for $13,643 on 12/15/23

9,300-Mile 2002 Mercedes-Benz CL 500

No reserve
835-Mile 2003 Mini Cooper S John Cooper Works
Sold for $15,301 on 12/15/23

835-Mile 2003 Mini Cooper S John Cooper Works

No reserve
383-Powered 1950 Plymouth De Luxe Three Passenger Coupe
Sold for $27,820 on 12/15/23

383-Powered 1950 Plymouth De Luxe Three Passenger Coupe

No reserve
1963 Chevrolet Corvette Sting Ray "Split-Window" Fuelie Coupe
Sold for $138,565 on 12/15/23

1963 Chevrolet Corvette Sting Ray "Split-Window" Fuelie Coupe

No reserve
551-Mile 2004 Chevrolet Impala SS
Sold for $16,318 on 12/14/23

551-Mile 2004 Chevrolet Impala SS

No reserve
1999 Plymouth Prowler
Sold for $30,495 on 12/14/23

1999 Plymouth Prowler

No reserve
1998 Volkswagen New Beetle
Sold for $17,227 on 12/14/23

1998 Volkswagen New Beetle

No reserve
1932 Ford Model 18 Deluxe Coupe
Sold for $92,020 on 12/14/23

1932 Ford Model 18 Deluxe Coupe

No reserve
1961 Chevrolet Corvette 283/270 Four-Speed
Sold for $78,110 on 12/14/23

1961 Chevrolet Corvette 283/270 Four-Speed

No reserve
1,600-Mile 1993 Dodge Viper RT/10
Sold for $80,250 on 12/14/23

1,600-Mile 1993 Dodge Viper RT/10

No reserve
1951 Chevrolet Styleline De Luxe 2-Door Sport Coupe
Sold for $23,540 on 12/13/23

1951 Chevrolet Styleline De Luxe 2-Door Sport Coupe

No reserve
6,100-Mile 2008 Cadillac DTS Professional Limousine
Sold for $35,310 on 12/13/23

6,100-Mile 2008 Cadillac DTS Professional Limousine

No reserve
1948 Chevrolet 2 Door Coupe Chassis Frame and Straight-Six Engine Project
Sold for $2,400 on 12/13/23

1948 Chevrolet 2 Door Coupe Chassis Frame and Straight-Six Engine Project

No reserve
1949 Chrysler Town & Country Convertible Coupe
Sold for $24,610 on 12/13/23

1949 Chrysler Town & Country Convertible Coupe

No reserve
1959 Chevrolet Impala Tri-Power Convertible
Sold for $230,050 on 12/13/23

1959 Chevrolet Impala Tri-Power Convertible

No reserve
11k-Mile 1997 Bentley Azure
Sold for $54,570 on 12/12/23

11k-Mile 1997 Bentley Azure

No reserve
1947 Chevrolet 3100 Series 1/2 Ton Pickup Truck
Sold for $26,215 on 12/12/23

1947 Chevrolet 3100 Series 1/2 Ton Pickup Truck

No reserve
17k-Mile 1992 Mercedes-Benz 500 SL
Sold for $23,540 on 12/12/23

17k-Mile 1992 Mercedes-Benz 500 SL

No reserve
2000 Rolls-Royce Silver Seraph
Sold for $28,676 on 12/12/23

2000 Rolls-Royce Silver Seraph

No reserve
1941 Ford De Luxe Coupe
Sold for $19,421 on 12/12/23

1941 Ford De Luxe Coupe

No reserve
1957 Chevrolet Bel Air 2-Door Hard Top
Sold for $58,850 on 12/12/23

1957 Chevrolet Bel Air 2-Door Hard Top

No reserve
6,800-Mile 1991 Callaway Twin Turbo Corvette Convertible
Sold for $47,615 on 12/11/23

6,800-Mile 1991 Callaway Twin Turbo Corvette Convertible

No reserve
1995 Saleen Mustang S351 Convertible Five-Speed
Sold for $69,550 on 12/11/23

1995 Saleen Mustang S351 Convertible Five-Speed

No reserve
1964 Chevrolet Impala SS Sport Coupe Four-Speed
Sold for $51,360 on 12/11/23

1964 Chevrolet Impala SS Sport Coupe Four-Speed

No reserve

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