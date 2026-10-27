Chevrolet Corvette
Following World War II, Chevrolet debuted the Corvette in 1953 to fill the market's request for an American two-door sports car. The Corvette has been in continuous production since 1953, and is one of the most decorated American sports cars ever produced.
Chevrolet Corvette active auctions (12)
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- Least expensive
- Most expensive
- Lowest mileage
2003 Chevrolet Corvette Coupe
1961 Chevrolet Corvette 4-Speed
1953 Chevrolet Corvette
13k-Mile 2003 Chevrolet Corvette Z06
1985 Chevrolet Corvette Coupe
7k-Mile, One-Owner 2006 Chevrolet Corvette Coupe 6-Speed
22-Years-Owned 1968 Chevrolet Corvette Coupe
23k-Mile 1995 Chevrolet Corvette Convertible
2008 Chevrolet Corvette Z06 2LZ
1973 Chevrolet Corvette Coupe
5k-Mile, One-Owner 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe 1LT Z51
1989 Chevrolet Corvette Convertible
Chevrolet Corvette auction results (497)
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- Highest sold price
1967 Chevrolet Corvette Convertible L71 427/435 4-Speed
15k-Mile 2008 Chevrolet Corvette Coupe 6-Speed
2002 Chevrolet Corvette Z06
2001 Chevrolet Corvette Z06
Ex-Robert Downey Jr. 1965 Chevrolet Corvette Convertible Tesla EV Conversion
1989 Chevrolet Corvette Coupe
19k-Mile 2015 Chevrolet Corvette Stingray Z51 Coupe 7-Speed
1957 Chevrolet Corvette 3-Speed Project
19k-Mile 2011 Chevrolet Corvette Grand Sport Coupe 2LT
1974 Chevrolet Corvette 454 Convertible 4-Speed
1977 Chevrolet Corvette Project
21-Years-Owned, Fuel-Injected 1978 Chevrolet Corvette Coupe
Chevrolet Corvette classifieds (85)
- Ending soonest
- Newly listed
- Least expensive
- Most expensive
- Lowest mileage
2007 Chevrolet Corvette
1989 Chevrolet Corvette
1963 Chevrolet Corvette
1971 Chevrolet Corvette
1954 Chevrolet Corvette Project
2008 Chevrolet Corvette
2015 Chevrolet Corvette
1995 Chevrolet Corvette
2009 Chevrolet Corvette
1995 Chevrolet Corvette
1979 Chevrolet Corvette
1965 Chevrolet Corvette
Additional information
How many generations of Chevrolet Corvette are there?
There are currently eight generations of Corvette: C1 (1953-1962), C2 (1963-1967), C3 (1968-1982), C4 (1984-1996), C5 (1997-2004), C6 (2005-2013), C7 (2014-2019), C8 (2020-present). Cherolet skipped the 1983 model year entirely due to severe production delays.
What is the most popular trim of Chevrolet Corvette to buy?
The Z06 and ZR1 trims of the Chevrolet Corvette are popular with enthusiasts, as they are designed for those who demand the highest level of performance historically. Z06 first made its debut in C2 production, while ZR1 first appeared in 1970 with the C3.
Where is the best place to buy a Chevrolet Corvette?
Online auctions, such as Hagerty Marketplace, are the best place to find rare and desirable Chevrolet Corvettes. Many enthusiasts prefer to sell on these platforms because of their knowledgable and captive audience. Online auctions are a great place to find manual transmission and rare options for popular cars.
Where is the best place to sell a Chevrolet Corvette?
Online auctions, such as Hagerty Marketplace, are the best place to sell rare and desirable Chevrolet Corvettes. They possess active audiences searching for manual transmission and rare versions of the Corvette. Online auctions bring in a national audience for sellers to maximize their sale price.
Why Hagerty Marketplace?
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What our customers say
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