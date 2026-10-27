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Chevrolet Corvette

Following World War II, Chevrolet debuted the Corvette in 1953 to fill the market's request for an American two-door sports car. The Corvette has been in continuous production since 1953, and is one of the most decorated American sports cars ever produced.

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Chevrolet Corvette active auctions (12)

2003 Chevrolet Corvette Coupe
1 dayBid $13,300

2003 Chevrolet Corvette Coupe

1961 Chevrolet Corvette 4-Speed
2 daysBid $52,500

1961 Chevrolet Corvette 4-Speed

1953 Chevrolet Corvette
3 daysBid $100,000

1953 Chevrolet Corvette

13k-Mile 2003 Chevrolet Corvette Z06
3 daysBid $27,284

13k-Mile 2003 Chevrolet Corvette Z06

1985 Chevrolet Corvette Coupe
3 daysBid $3,100

1985 Chevrolet Corvette Coupe

No reserve
7k-Mile, One-Owner 2006 Chevrolet Corvette Coupe 6-Speed
4 daysBid $22,000

7k-Mile, One-Owner 2006 Chevrolet Corvette Coupe 6-Speed

No reserve
22-Years-Owned 1968 Chevrolet Corvette Coupe
5 daysBid $12,600

22-Years-Owned 1968 Chevrolet Corvette Coupe

23k-Mile 1995 Chevrolet Corvette Convertible
5 daysBid $7,700

23k-Mile 1995 Chevrolet Corvette Convertible

2008 Chevrolet Corvette Z06 2LZ
8 daysBid $21,500

2008 Chevrolet Corvette Z06 2LZ

1973 Chevrolet Corvette Coupe
8 daysBid $5,000

1973 Chevrolet Corvette Coupe

No reserve
5k-Mile, One-Owner 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe 1LT Z51
9 daysBid $25,000

5k-Mile, One-Owner 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupe 1LT Z51

1989 Chevrolet Corvette Convertible
12 daysBid $1,600

1989 Chevrolet Corvette Convertible

No reserve

Chevrolet Corvette auction results (497)

1967 Chevrolet Corvette Convertible L71 427/435 4-Speed
Sold for $176,550 on 10/27/26

1967 Chevrolet Corvette Convertible L71 427/435 4-Speed

No reserve
15k-Mile 2008 Chevrolet Corvette Coupe 6-Speed
Sold for $27,553 on 10/26/26

15k-Mile 2008 Chevrolet Corvette Coupe 6-Speed

2002 Chevrolet Corvette Z06
Bid to $16,000 on 10/26/26

2002 Chevrolet Corvette Z06

2001 Chevrolet Corvette Z06
Bid to $7,750 on 10/26/26

2001 Chevrolet Corvette Z06

Ex-Robert Downey Jr. 1965 Chevrolet Corvette Convertible Tesla EV Conversion
Sold for $64,735 on 10/26/26

Ex-Robert Downey Jr. 1965 Chevrolet Corvette Convertible Tesla EV Conversion

No reserve
1989 Chevrolet Corvette Coupe
Sold for $5,750 on 10/23/26

1989 Chevrolet Corvette Coupe

No reserve
19k-Mile 2015 Chevrolet Corvette Stingray Z51 Coupe 7-Speed
Bid to $34,500 on 10/23/26

19k-Mile 2015 Chevrolet Corvette Stingray Z51 Coupe 7-Speed

1957 Chevrolet Corvette 3-Speed Project
Sold for $35,310 on 10/22/26

1957 Chevrolet Corvette 3-Speed Project

No reserve
19k-Mile 2011 Chevrolet Corvette Grand Sport Coupe 2LT
Sold for $32,500 on 10/21/26

19k-Mile 2011 Chevrolet Corvette Grand Sport Coupe 2LT

1974 Chevrolet Corvette 454 Convertible 4-Speed
Sold for $31,833 on 10/21/26

1974 Chevrolet Corvette 454 Convertible 4-Speed

No reserve
1977 Chevrolet Corvette Project
Sold for $4,750 on 10/19/26

1977 Chevrolet Corvette Project

No reserve
21-Years-Owned, Fuel-Injected 1978 Chevrolet Corvette Coupe
Sold for $6,750 on 10/16/26

21-Years-Owned, Fuel-Injected 1978 Chevrolet Corvette Coupe

No reserve
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Chevrolet Corvette classifieds (85)

2007 Chevrolet Corvette
Asking price $29,000

2007 Chevrolet Corvette

Classified
1989 Chevrolet Corvette
Asking price $15,000

1989 Chevrolet Corvette

Classified
1963 Chevrolet Corvette
Asking price $110,000

1963 Chevrolet Corvette

Classified
1971 Chevrolet Corvette
Asking price $25,000

1971 Chevrolet Corvette

Classified
1954 Chevrolet Corvette Project
Asking price $38,000

1954 Chevrolet Corvette Project

Classified
2008 Chevrolet Corvette
Asking price $58,500

2008 Chevrolet Corvette

Classified
2015 Chevrolet Corvette
Asking price $42,900

2015 Chevrolet Corvette

Classified
1995 Chevrolet Corvette
Asking price $17,000

1995 Chevrolet Corvette

Classified
2009 Chevrolet Corvette
Asking price $36,000

2009 Chevrolet Corvette

Classified
1995 Chevrolet Corvette
Asking price $16,000

1995 Chevrolet Corvette

Classified
1979 Chevrolet Corvette
Asking price $26,500

1979 Chevrolet Corvette

Classified
1965 Chevrolet Corvette
Asking price $103,000

1965 Chevrolet Corvette

Classified
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Additional information

How many generations of Chevrolet Corvette are there?

There are currently eight generations of Corvette: C1 (1953-1962), C2 (1963-1967), C3 (1968-1982), C4 (1984-1996), C5 (1997-2004), C6 (2005-2013), C7 (2014-2019), C8 (2020-present). Cherolet skipped the 1983 model year entirely due to severe production delays.

What is the most popular trim of Chevrolet Corvette to buy?

The Z06 and ZR1 trims of the Chevrolet Corvette are popular with enthusiasts, as they are designed for those who demand the highest level of performance historically. Z06 first made its debut in C2 production, while ZR1 first appeared in 1970 with the C3.

Where is the best place to buy a Chevrolet Corvette?

Online auctions, such as Hagerty Marketplace, are the best place to find rare and desirable Chevrolet Corvettes. Many enthusiasts prefer to sell on these platforms because of their knowledgable and captive audience. Online auctions are a great place to find manual transmission and rare options for popular cars.

Where is the best place to sell a Chevrolet Corvette?

Online auctions, such as Hagerty Marketplace, are the best place to sell rare and desirable Chevrolet Corvettes. They possess active audiences searching for manual transmission and rare versions of the Corvette. Online auctions bring in a national audience for sellers to maximize their sale price.

Why Hagerty Marketplace?

Hagerty Marketplace is the ultimate destination for buying and selling vehicles online.
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What our customers say

Colleen S.
Seller
...my experience with Hagerty was impeccable. Their oversight was professional, patient, immediate and comforting.
1969 Citroen DS21 Pallas
Sold for $31,984 on 8/19/25

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